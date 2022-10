“Le brindó protección a un terrorista”: procurador Ordóñez responde a Santos

El procurador Alejandro Ordóñez dijo este viernes que el presidente Juan Manuel Santos “le brindó protección a un terrorista” al permitir los viajes de alias ‘Timochenko’, máximo jefe de las Farc, a La Habana.

Publicidad

“El presidente lo podía hacer si quería: levantar la orden de captura de ‘Timochenko’ ante el país. El señor ‘Timochenko’ en representación de las Farc, podía ir a Cuba, pero el presidente no lo hizo, es decir, le brindó protección a un terrorista”, dijo Ordóñez.

El jefe del Ministerio público aseguró que la autorización, para un integrante de un grupo guerrillero participe de negociaciones de paz, debe cumplir una serie de procedimientos.

Publicidad

“La ley establece que con el propósito de obtener la paz cuando se inicien los diálogos se podrá autorizar a los representantes de los grupos subversivos y esa autorización consistirá en la suspensión de las órdenes de captura; el señor Presidente que es quien dirige ese proceso le corresponderá solicitar a la autoridad judicial la suspensión de las órdenes de captura con el propósito de que esa persona acuda a los diálogos”, agregó.

Publicidad

Las declaraciones fueron hechas durante el encuentro programático del Partido Conservador que se realiza en la isla en el Archipiélago de San Andrés.

Asímismo, este viernes, Ordóñez envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le recuerda que “si no se cumple la ley 418 se deja al Estado como protector de un criminal”

Publicidad

Agregá, además, que nadie tiene inmunidad en los procesos de paz: "Ese ordenamiento jurídico no consagra inmunidad para los funcionarios que participan en un proceso de paz y por tanto no les otorga licencia para no ajustar sus actuaciones estrictamente a las normas legales".

Publicidad