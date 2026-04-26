Legendaria banda de Naruto, FLOW, confirma su primer concierto en Colombia en la Comic Con 2026

Series de manga y anime como Naruto y Dragon Ball han dejado huella en múltiples generaciones a nivel global, consolidándose como algunas de las producciones japonesas más influyentes y exitosas. En este contexto, una reconocida banda vinculada a estas franquicias llegará por primera vez a Colombia.

La banda, FLOW, ha logrado una conexión con el público latinoamericano tras exitosas presentaciones en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Son considerados la "realeza de los Anisongs", pues son reconocidos por éxitos mundiales como "GO!!!" y "Sign" de la franquicia Naruto; aperturas legendarias para series de culto como "Colors" (Code Geass), "Days" (Eureka Seven) y "Howling" (The Seven Deadly Sins); además de haber sido elegidos para reinterpretar el himno máximo del anime, "Cha-La Head-Cha-La", para la película Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses, conectando así con fans de todas las edades.



FLOW, confirma su primer concierto en Colombia

La agrupación hará parte de la programación oficial de la Comic Con Colombia 2026, donde ofrecerá un esperado concierto el próximo sábado 27 de junio, brindando a los asistentes una experiencia única cargada de energía, nostalgia y grandes éxitos. Por otro lado, como parte de su visita, el domingo 28 de junio la banda realizará una sesión especial de fotos y firma de autógrafos, permitiendo a sus seguidores más fieles un encuentro cercano con sus integrantes.

‘’Ser pioneros en la visita de una banda emblemática en el mundo del anime como FLOW, es para nosotros cumplir un sueño como feria y un compromiso con nuestros asistentes, quienes finalmente podrán corear en vivo himnos de Naruto, Dragon Ball y algunas series de culto’’, afirma Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia.

La Comic Con Colombia se llevará a cabo del 26 al 29 de junio en Corferias, Bogotá, siendo uno de los eventos más importantes de la cultura pop en la región. La llegada de FLOW marca un hito para los fanáticos del anime y la música geek en el país, quienes podrán disfrutar en vivo de una de las bandas más influyentes del género a nivel internacional.



"Conectaremos a los fans con una reconocida banda de punk-rock que llega al país por primera vez, bajo una alta expectativa de compartir con seguidores de series que han marcado generaciones completas. Es un honor que Corferias sea la casa que les dé la bienvenida.", aseguró Tatiana Rudd, Jefe de proyecto de Corferias para Comic Con.

Actualmente, FLOW cuenta con más de 1,5 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. Canciones como "Sign" superan los 100 millones de reproducciones, y "GO!!!" se encuentra cerca de alcanzar cifras similares. Asimismo, encuestas de fans en plataformas como Crunchyroll o TV Asahi citan constantemente a "GO!!!" (Opening 4 de Naruto) y "Sign" (Opening 6 de Shippuden) como algunos de los mejores openings de la historia debido a su gran impacto y carga emocional.

La organización anunció que próximamente se confirmarán más invitados, ampliando así la oferta de experiencias para todos los asistentes.