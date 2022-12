Los tres principales remordimientos sexuales de hombres y mujeres, según estudio

Un estudio realizado por la universidad de Texas y la de California encontraron que tanto hombres como mujeres tienen remordimientos diferentes.

Según el estudio, en los hombres los remordimientos se basan en no acercarse a una posible pareja por ser demasiado tímido, no haber sido más aventureros sexualmente en su juventud y no haber sido más aventureros sexualmente cuando eran solteros.

Por su parte, en las mujeres se centra en haber perdido la virginidad con la pareja equivocada, engañar a su pareja actual o a una del pasado o de haber tenido relaciones sexuales demasiado pronto con una pareja.