No es pensar en dieta, es comer balanceado: nutricionista Alicia Cleves

La nutricionista Alicia Cleves aseguró en entrevista con Mañanas BLU10AM que es importante buscar la comida natural, pero aseguró que no hay que estar pensando constantemente en las dietas.



“No es pensar en dieta, es comer balanceado (…) No hay que obsesionarse con las dietas, sino la idea es comer balanceado”, dijo la doctora. (Lea también: Este es el error más común a la hora de preparar una ensalada )



Cleves también hizo énfasis en que “el alimento es el medicamento de nuestro organismo”, por lo que es necesario pensar en comer para nutrirse y “no comer por comer”.



“Por ejemplo, hay gente que dice que el huevo es malo porque es colesterol, pero el huevo tiene colesterol que se requiere en el organismo. Lo que hay que hacer es un balance de los nutrientes que requiere cada organismo”, agregó la nutricionista. (Lea también: No comer harinas ayuda a disminuir la grasa: este y otros mitos para adelgazar )



Finalmente, celebró que en Colombia esté ‘de moda’ la tendencia fitness, de conservar el cuerpo y mantener hábitos saludables.



“Es una gran ventaja que estemos entrando en ola de la comida fitness”, finalizó.