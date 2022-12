No hay acuerdo todavía sobre quiénes integrarán el Tribunal de Paz: MinJusticia

Según el jefe de la cartera judicial, se crearán salas de esta Jurisdicción Especial.



“Hay cinco salas, una de aceptación de responsabilidades, hay una sala de amnistías e indultos, una de definición de situación jurídica, una de investigación y acusación, y un tribunal para la paz”, manifestó el ministro. (Lea también: Estos son los miembros de la comisión de víctimas que viajó a Cuba ).



Sin embargo, Reyes explicó que aún no está definido cómo se elegirá a los magistrados que compongan esas salas, pese a que el jefe de la delegación de paz del gobierno, Humberto De La Calle, aseguró que no serán elegidos “a dedo”.



“No está definido todavía, eso sigue siendo parte de las conversaciones entre los equipos negociadores. No hay un acuerdo todavía sobre la forma como se va a integrar el tribunal”, añadió.



Aseguró además, que “todos son pasos que se están dando en torno a la suscripción de un acuerdo final para la paz”.



Finalmente, enfatizó en que ya es un hecho que habrá una restricción efectiva de la libertad para guerrilleros que acepten su responsabilidad, aunque dijo que no será una cárcel.

