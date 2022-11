No tuve apoyo de Coldeportes ni del Comité Olímpico: María Luisa Calle

En el comunicado Maria Luisa Calle expresó que no se dopó, solo que no decidió continuar con su derecho a la defensa por situaciones económicas.

Publicidad

“Yo firmé un documento de la Unión Ciclística Internacional aceptando la sanción impuesta por ellos y la no apelación ante ningún ente de la UCI, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero nunca firmé ni nunca aceptaré que me he dopado o que he usado sustancia alguna para mejorar mi rendimiento”, afirmó Calle.

Asimismo, la pedalista aseguró que no era cierto lo que los medios de comunicación estaban afirmando sobre ella y el hecho de haber aceptado alguna culpabilidad en el uso de sustancias prohibidas o dopantes. “Quiero que sepan el motivo por el cual me vi obligada a desistir a mi derecho a la defensa, el cual tiene cualquier persona del común y cualquier deportista (…) la razón es netamente económica ya que no conté con el apoyo del estado”, agregó la ciclista antioqueña.

Publicidad

"Nunca durante estos últimos ocho meses que han transcurrido pude encontrar apoyo y acompañamiento por parte de Coldeportes nacional y el Comité Olímpico Colombiano”, concluyó la deportista.