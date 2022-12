Ordenan la liquidación de Internacional Compañía de Financiamiento

La Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de Internacional Compañía de Financiamiento



La decisión de la Superfinanciera se motiva en la evidencia obtenida en labores de supervisión mediante las cuales se identificaron problemas estructurales en la información reportada, lo que impide conocer adecuadamente la situación real de la entidad.



“La persistencia en el manejo inseguro de los negocios por parte de la Compañía es incompatible con los estándares prudenciales exigibles a los administradores del ahorro del público”, dice un comunicado del organismo.



Los principales hallazgos de la Superfinanciera están relacionados con:



-Existencia de actas remitidas a la Superintendencia que dan cuenta de reuniones no celebradas ni convocadas de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría, así como de temas debatidos sobre los cuales ni siquiera se les entregó información.



-Dar el tratamiento de cartera normal a créditos no pagados mediante la generación de cuentas por cobrar, cheques que no se hacían efectivos o mediante el otorgamiento de un nuevo crédito que recogía el capital e intereses atrasados.



-Operaciones de crédito con compañías y/o personas vinculadas a los representantes legales o accionistas sin el cumplimiento de los requisitos legales.



-Créditos otorgados a empresas sobre las cuales Internacional Compañía de Financiamiento no logró acreditar su condición de negocio en marcha.



-Registro inadecuado de ingresos mediante cuentas por cobrar irrecuperables.



-Subestimación del gasto en provisiones por el tratamiento que se le daba a la cartera.



-Sobrestimación de ingresos por intereses no recaudados.



-Anticipo de utilidades por la venta no perfeccionada de bienes recibidos en pago.



-Sobreestimación de las utilidades asociadas a la prima en compras de cartera.



-La distorsión en esta información financiera tiene efectos directos en los resultados netos presentados y en el nivel de solvencia de la Entidad.



Con información de SuperFinaciera