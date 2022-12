"Pájaros de verano" y "Matar a Jesús", candidatas de Colombia a Óscar y Goya

"Pájaros de verano", dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, se grabó en la Alta Guajira, norte de Colombia, y evoca la irrupción de la "Bonanza Marimbera" (marihuana) en la familia Pushaina, un clan tradicional wayúu, durante los años 60 y 80.

"Estamos muy contentos de ser la película que represente a Colombia en los Premios Óscar. Lo primero es darle las gracias, por su voto de confianza, a la Academia Colombiana de Cine por enviar 'Pájaros de Verano' a este certamen y esperamos que pueda ser una representación digna y sólida", manifestó Gallego.



La directora señaló que esta semana viajarán a Los Ángeles (EE.UU.) para empezar a proyectar el filme a los miembros de la Academia.



La obra fue la primera latinoamericana en abrir la Quincena de Realizadores durante el Festival de Cannes 2018 y fue la encargada de abrir el Festival Internacional de Cine en Locarno (Suiza).



Con esta cinta, Gallego y Guerra llegan por segunda vez a los Óscar tras su aparición en 2016 con "El abrazo de la serpiente", nominada en la categoría de "Mejor película de habla no inglesa".



Guerra fue el primer colombiano en ir a esos premios al dirigir "El abrazo de la serpiente", mientras que Gallego participó como productora.

Por su parte, "Matar a Jesús", donde la cineasta Laura Mora plasma una película autobiográfica basada en el asesinato de su padre en Medellín en el año 2002, fue nominada a los Premios Goya.



Uno de los atractivos de la cinta son sus actores naturales, Natasha Jaramillo (Paula) y Giovanny Rodríguez (Jesús), quienes fueron buscados por la directora en las calles de esa ciudad colombiana.



"Mi papá no era un gran líder social. En Colombia tendemos a que solo nos duelan los muertos cuando es un magnicidio, pero no nos duelen los hombres, y para mí era importante que se viera el impacto que tenía ese hombre en sus estudiantes, y en sus hijos, sus ideas progresistas", aseveró Mora en una entrevista a Efe en abril pasado.



Los dos filmes fueron elegidos de una lista de once películas entre las que figuraban "Candelaria", "El día de la cabra", "Epifanía", "Sal", "Sobre ruedas" y "Somos calentura".