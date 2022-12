una reducción de hasta el 50 por ciento en la condena por el delito de homicidio culposo, el cual ya aceptó en juicio.

Así lo aseguró el juez del complejo de Paloquemao que lleva el caso. Según el togado, la rebaja de la pena obedece a que el delito no fue cometido en flagrancia y además la Policía no actuó de inmediato, es decir no llevó en ese mismo momento al conductor ante la Fiscalía para su judicialización.