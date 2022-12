Programa completo de Mañanas BLU 10 AM 10 de septiembre de 2014

Presidente Santos defiende reforma política tras fuertes críticas del procurador: Luego de las graves denuncias del procurador Alejandro Ordóñez en torno a ‘orangutanes’ que podría tener la reforma al Estado que propuso el Gobierno al Congreso, el presidente Juan Manuel Santos salió en defensa de la iniciativa.

Ingeniero que reveló fallas estructurales de edificios de CDO denunció amenazas: El ingeniero Roberto Rochela, quien hizo públicas las denuncias por las deficiencias estructurales de los edificios construidos por Lérida CDO en Medellín, denunció amenazas en su contra.

Esposa de futbolista americano expulsado de NFL por golpearla, ahora lo defiende: La esposa de la estrella del futbol americano Ray Rice, Janay Plamer, defendió por medio de una carta a su marido, que fue destituido por los Ravens de Baltimore y sustituido por tiempo indefinido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) tras ser difundido un vídeo en el que se le ve golpeando a su prometida, actualmente su esposa, en un ascensor, el 15 de febrero pasado.

Falleció arrocero que tiraba dinero desde los edificios en Santa Marta: James Tovar, conocido como ‘El cacique’, quien se caracterizaba por armar grande fiestas con sus amigos y por arrojar billetes desde su edificio en el barrio El Rodadero de Santa Marta, falleció en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla.

‘I am Hassam’, un show imperdible para morirse de la risa: El humorista Hassam estuvo de visita en Mañanas BLU 10 AM para invitar a sus seguidores a su show ‘I am Hassam’ en donde interpretará sus personajes Guevardo y su humor intelectual, Proculo Rico con su banda Chimbila y por supuesto el reciclador profesional Rogelio Pataquiva, todos reunidos en un gran espectáculo.

Bicitaxista secuestró, abusó y asesinó a niño de 9 años en La Jagua, Cesar: El Gaula de la Policía reveló un caso de secuestro, abuso y homicidio de un menor de edad de 9 años en La Jagua de Ibirico, Cesar.

Liberales respaldan al Gobierno por críticas del procurador a la reforma política: El Partido Liberal, que oficializó este miércoles su dirección colegiada en cabeza del senador Horacio Serpa y el representante Fabio Amín, se pronunció respecto a las críticas del procurador Alejandro Ordóñez frente a lo que llamó un “orangután” en la reforma política del Gobierno ya que las faltas disciplinarias podrán coincidir con conductas tipificadas como delitos. El copresidente Serpa aseguró que respalda la posición del Gobierno que se basa en un principio universal.

Obras de Broadway sobre caballos llegan a las salas de Cine Colombia: Desde este jueves 10 de septiembre se comenzarán a presentar obras de teatro clásicas de Broadway en las salas de Cine Colombia.

Juanes, De Vita y Bisbal cantarán en las Latin Grammy Acoustic Sessions: El cantante colombiano Juanes, el venezolano Franco de Vita y el español David Bisbal actuarán en concierto en las Latin Grammy Acoustic Sessions 2014, que se realizarán en cinco ciudades estadounidenses, anunció hoy la Academia Latina de la Grabación.