Ramos Allup anuncia "colosal" investigación por corrupción en Gobierno de Maduro

"Se puede y se debe revisar todo (...) y me temo que es tal el volumen de dinero público despilfarrado, apropiado o robado que esta va a ser una investigación de dimensiones verdaderamente colosales", declaró Ramos, quien desde mañana presidirá la unicameral AN. (Lea también: Henry Ramos Allup, quien le dará y quitará el derecho de palabra al chavismo )

Publicidad

Los 112 diputados opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro se juramentarán este martes e inmediatamente comenzarán a fiscalizar al Ejecutivo, así como a revisar "todas las leyes que haya que revisar, modificar, en el buen sentido de la palabra, cuando haya que modificar", declaró al canal privado Globovisión.

La corrupción en la llamada Revolución Bolivariana, iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), principalmente en el marco del control estatal de divisas que rige desde 2003, fue una de las denuncias que marcó la campaña electoral opositora de cara a las elecciones parlamentarias que ganó el 6 de diciembre pasado.

Publicidad

Con 112 diputados, la oposición obtuvo una cosecha de dos tercios del total de 168 escaños de la AN, y 55 las fuerzas afines a Maduro, aunque el Tribunal Supremo de Justicia aceptó impugnaciones en contra de tres diputados opositores y uno chavista, a quienes ha prohibido juramentarse cuando este martes arranque la labor del Parlamento.

Publicidad

Ramos Allup reiteró que la mayoría opositora no acatará tal prohibición por tratarse de una "decisión burocrática" de un poder del Estado cuyos miembros fueron elegidos por el oficialismo y que no pueden hacer "negatoria, ilusoria o fantasiosa las facultades de un poder electo directamente por el pueblo" como es la AN.

Consultado sobre la posibilidad de que la mayoría parlamentaria promulgue una ley que aumente el número de magistrados del Supremo, para así dejar en minoría a los acusados de ser jueces afines al Gobierno, Ramos Allup remarcó: "No voy a emitir juicios de valor sobre reformas legislativas" futuras.

Publicidad

No obstante, sostuvo que en las filas opositoras parlamentarias "hay ánimo de constituir en poder autónomo, pero sin desafíos, pero tampoco sin aceptar agresiones y que se burle la voluntad popular que acaba de ser expresada" en las urnas electorales el mes pasado.

Publicidad

También confirmó que una de las primeras acciones de la AN será promulgar una Ley de Amnistía a favor de los llamados "presos políticos" y adelantó que si Maduro no la acepta "será cosa suya".

El jefe de Estado tiene entre sus facultades el indulto, "pero no la ley o un decreto de amnistía que es facultad de la AN. ¿Cómo va a decir él que no acepta? Bueno, no aceptará usted, es cosa suya, pero el Parlamento acepta, el país acepta", subrayó Ramos Allup.

Publicidad

"Con esa cerrazón, con ese desafío permanente, es el Gobierno el que se está convirtiendo en contra poder" para intentar anular las facultades consagradas a otro poder del Estado, insistió.

Publicidad

"No aceptaré ninguna Ley de Amnistía. Me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de este pueblo tienen que pagar", declaró Maduro al respecto tras los comicios del mes pasado.