Rubén Blades reconoce que tiene un hijo y una nieta

una adolescente de 13 años, en un comunicado colgado en su página web.

"Hace un par de años, el joven Joseph Verne declaró públicamente que existía una posibilidad de que yo, Rubén Blades, fuese su padre natural. Ya en alguna otra ocasión anterior se me había abordado acerca del tema, pero nunca le di crédito alguno", señala Blades en su comunicado.

Blades explica que en mayo de 2013 un familiar suyo accedió a realizarse prueba de ADN con Verne y, aunque el resultado parecía evidenciar una clara relación de consanguinidad entre ambos, no fute noificado de la medida.

En diciembre de 2013, dice Blades, se recibió una carta en la vivienda de su padre en Panamá, informándole de los resultados del estudio.

"En ese momento me encontraba en Panamá y mi padre me dio a leer la carta, que estaba dirigida a él y no a mí. La información contenida en la carta captó inmediatamente mi atención, pues parecía tener carácter científico y serio, por lo que a mi regreso a New York contacté a un grupo de abogados en Puerto Rico. Les di los datos necesarios para que comunicaran al Sr. Verne mi propósito de realizarme la prueba de paternidad que ya él había solicitado previamente", continúa explicando Blades en el comunicado.

Blades se realizó las pruebas de ADN, que incluyó al hijo y a la madre, en febrero de 2014.

"Los resultados fueron concluyentes: Joseph Verne, varón de 39 años de edad, es mi hijo biológico. La convicción de Joseph resultó ser verdad y yo, desde luego, estaba equivocado al haber considerado que no existía esa posibilidad", recalca Blades en el comunicado.

"Aunque nada podrá jamás aplacar mi vergüenza con él y conmigo mismo, nos reunimos en marzo del 2014 y desde entonces hemos mantenido una comunicación óptima incluyendo a mi nieta, una brillante joven de 13 años", agrega.

Blades, quien fue ministro de Turismo de Panamá (2004-2009), narra que en agosto de 2014 llevó a su hijo a Panamá para que conociera a su padre, el país, sus amistades y sus orígenes.

"Estamos en el proceso de normalizar en lo posible la situación, en lo personal y legal, entendiendo que es una tarea que durará hasta el día de nuestra muerte", alega el músico.

"Todavía me resulta difícil creer y asimilar lo ocurrido ,y aunque me continúa atormentado el hecho de no haber asumido antes la responsabilidad que me correspondía en esta situación, el contacto que tenemos y que hemos ido aumentando tanto en tiempo como en intensidad nos ha llevado a considerar con regocijo las nuevas posibilidades que nos ofrece este súbito giro en nuestras vidas", señala en el comunicado.

El músico subió además a su página web fotos de su hijo y de su nieta.

Blades alega que será el único comunicado que emitirá y que no volverá hablar más del tema al considerarlo un "asunto personal y que será atendido de manera privada".

"He querido esperar hasta ahora para hacer este anuncio, porque deseaba un tiempo de tranquilidad para nosotros, que nos permitiera establecer la necesaria y deseada conexión entre ambos. No quise hacer un anuncio público sin haber establecido la base para una relación real entre los dos", alega.

AFP