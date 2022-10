Santos pide a Corte Constitucional dar luz verde al plebiscito por la paz

Además, le dio un nuevo ‘no’ al referendo y a la Asamblea Nacional Constituyente como los mecanismos para refrendar los acuerdos de paz.



“Ellos (las Farc) lo que buscan es hacer su revolución a través de una Asamblea Constituyente y por eso nosotros hemos dicho que esa Asamblea no es el sistema de refrendación y que lo único que hay es un plebiscito, en este momento la forma del plebiscito está en la Corte Constitucional y espero que dé el visto bueno”, manifestó Santos.



El jefe de Estado también dijo que sin el apoyo de las Fuerzas Militares en conjunto el proceso de paz no habría llegado hasta este punto.

También dijo que las penas restrictivas de la libertad tendrán que ser pagadas por los guerrilleros de las Farc en sitios determinados y no en un lugar como Cartagena “como se lo imaginan los enemigos de la paz”.



En el mismo foro el premio Nobel de paz Frederik de Klerk manifestó que el plebiscito debe contener una pregunta equitativa y justa.



“Ustedes van por el buen camino y es sabio tener la participación de organismos internacionales”, añadió el experto.



Frederik de Klerk es reconocido por liberar de la cárcel al activista Nelson Mandela y ayudar a poner fin al régimen del llamado apartheid.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Aún se detectan rezagos del paro armado del ELN en algunas regiones del país. Un cilindro bomba acaba de ser desactivado en el sur del departamento de Bolívar.



-Plantados dejo la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, a los congresistas que la citaron a un debate de control político por la crisis humanitaria en La Guajira, desde el legislativo piden que la funcionaria sea destituida.



-Un nuevo riesgo para la salud pública de los menores de edad en el país enfrentan las autoridades médicas ante la aparición de un brote de meningitis en el puerto de Buenaventura, donde se confirmaron 4 muertes por esta causa.



-Las autoridades en Antioquia investigan los hechos en los que murió un policía, que al parecer fue emboscado por integrantes de una banda delincuencial en el municipio de Amagá. Por este hecho ya hay una persona capturada.



-En Venezuela, se cumplen dos años del encarcelamiento del líder opositor, Leopoldo López. Su familia mantiene la esperanza de que la Ley de Amnistía le de la libertad al dirigente político.



-Debido a las grandes actuaciones que está teniendo Carlos Bacca en el fútbol italiano, la prensa de ese país asegura que el Bayern Munich está interesado en el colombiano.



-El Distrito comenzó a diseñar la estrategia para concretar a mitad de este año los cambios del sistema de aseo en Bogotá.



-El Concejo de Bogotá propone reemplazar el actual alumbrado público por un sistema de energía eólica o solar.