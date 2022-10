Sí habrá muertes en Colombia por el virus Zika: Instituto Nacional de Salud

“No es raro tener casos en estudio para mortalidad por Zika. Hemos hecho 19 unidades de análisis y hemos descartado 19 muertes por el virus de Zika. No quiere decir que no vaya a haberlas, si van a haber muertes por el virus Zika. Por ejemplo, en este momento estamos estudiando cuatro”, contó la directora del INS.



Ospina declaró que ya que en este momento hay 175 municipios en donde se encuentra la epidemia y que el próximo viernes 29 de enero, se espera, el boletín de actualiación mencione unos 18 mil casos de infectados en todo el país, entre ellos 1100 embarazadas. (Lea además: OMS convoca a reunión de emergencia por “propagación explosiva” del Zika ).



En cuanto al control de la enfermedad en Colombia, la funcionaria expresó que el país está haciendo esfuerzos enormes para enfrentar adecuadamente la epidemia, aunque fue enfática en asegurar que es necesario que las personas consulten sobre el virus, como también fundamental que los medios de comunicación ayuden a que sea efectiva la información sobre el Zika.



“Para hacer diagnóstico de Zika no es necesario tomar exámenes, solamente se pueden tomar en los 5 primeros días del inicio de la enfermedad”, manifestó.



Negligencia médica, el otro calvario de los enfermos de zika



Yulitza Noguera, una mujer embarazada que vive en Soledad, Atlántico, y que, aparentemente, tiene el virus del Zika, contó en Mañanas Blu 10 AM los detalles de lo que ha sido su embarazo y los temores que siente por la salud de su hijo.



“Yo tengo los síntomas que tienen las personas con el virus como: enrojecimiento en los ojos, dolor corporal, brotes en el cuerpo y las piernas hinchadas”, manifestó Yulitza.



Esta mujer con 4 meses de embarazo, al verse en delicado estado de salud, se fue por urgencias y, comenta, el médico lo único que hizo fue ponerle una inyección, sin ningún tipo de examen ni prueba de laboratorio.



“He visto personas con lo mismo que yo tengo y tienen el virus en su cuerpo, por eso yo creo que tengo Zika”, añadió la mujer.



Yulitza confesó el temor que tiene por la salud de su bebé, ya que por parte de los médicos no hubo ningún control al feto, solamente los controles normales como si no tuviese los síntomas propios del virus.



Finalmente, la mujer dijo que al comentarle al doctor lo que estaba padeciendo, él solamente ordenó a la enfermera aplicarle un par de inyecciones.