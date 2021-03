Soy feminista, nuestra sociedad tiene valores machistas: Pilar Quintana, premio Alfaguara de Novela

La escritora Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfaguara de Novela por su libro ‘Los abismos’, que narra la historia de una niña que intenta comprender las revelaciones de su madre y el silencio de su padre en una relación fracturada, habló sobre su obra.

“Nuestra sociedad tiene unos valores machistas y sexistas. Con el despertar del feminismo descubrí que yo también soy feminista”, afirmó.

"Tenía una idea bastante ridícula de que las feministas eran señoras amargadas que odiaban los hombres, pero descubrí que siempre he sido feminista. Ya no me dio pena enunciarme como feminista", agregó.

Quintana se refirió, además, a los temas tabú que motivan su producción literaria.

