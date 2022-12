Transformar errores en oportunidades, propuesta de charla TED en El Buen Pastor

El primer encuentro para transformar los errores en oportunidades y fortalecer la política de resocialización, esta es la propuesta de la charla TEDx que se llevará a cabo en el centro penitenciario femenino El Buen Pastor, un evento único en su tipo en Latinoamérica (Lea también: Cárcel Buen Pastor de Medellín será demolida para construir centro universitario ).

La charla es promovida por la actriz y empresaria Johana Bahamón, nombrada como embajadora de buena voluntad para promover la resocialización en el sistema penitenciario, quien aseguró en diálogo con Blu Radio que la iniciativa nació por su amor al trabajo en esta cárcel, en la que ha desempeñado diversas labores sociales durante los últimos 3 años.

“Siempre he sido seguidora de TED y este año me invitaron a participar en el TEDx Bogotá Mujeres; fue cuando se me ocurrió la idea de hacer un TED en esta cárcel, en la que he trabajado 3 años y ¿qué mejor oportunidad para darle una oportunidad a personas que no la tienen?”, indicó Johana.

En este TEDx, el tema de la conferencia es cómo transformar errores en oportunidades. “Todos hemos cometido errores y cada uno tiene su visión al respecto, por eso habrá 8 conferencistas entre internos de La modelo, personas que están en prisión domiciliaria, un empresario vinculado con la cárcel y la visión del Gobierno”, añadió.

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de junio, convirtiéndose en el primer TEDx en un establecimiento carcelario de Latinoamérica.

La iniciativa de Johana está motivada a cambiar la percepción de la sociedad frente a la población carcelaria, en la que los conferencistas desarrollarán sus particulares posiciones frente al tema de la reclusión en las cárceles.

