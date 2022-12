TransMilenio declaró el incumplimiento de la empesa operadora Coobus

De acuerdo a la empresa, esta decisión busca destrabar el sistema, pues el incumplimiento ha afectado a zonas como Perdomo, Suba, Centro y Fontibón.

“Esta decisión parte de la realidad de que el sistema no está funcionado como debería, los bogotanos no están recibiendo el servicio que se merecen y las rutas no están llegando a los barrios con la frecuencia que se necesita. La actual administración recibió el sistema perdiendo 2.000 millones de pesos al día. Con esos recursos, en un año, se podrían construir 40 colegios, cada uno con capacidad para 1.500 niños”, dice un comunicado de la compañía.

“Esta decisión es buena para los usuarios, para el sistema y para los pequeños propietarios de buses, quienes habían estado esperando una respuesta por más de dos años y significa para la gran mayoría de los pequeños propietarios la posibilidad de que puedan seguir vinculados al sistema de trasporte público de Bogotá”, señaló Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio.

Aclara el comunicado que “desde 2013 se venían adelantando procesos jurídicos con Coobus” y que “durante este tiempo esta empresa no ha logrado demostrar que su viabilidad financiera y técnica”.

“Por esta razón, en el marco del debido proceso se ha decidido decretar el incumplimiento. Se trata de una decisión administrativa en la que el interés y el beneficio general priman sobre el particular”, indica.