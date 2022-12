Unidad de Víctimas de Colombia hablará sobre salud mental en Washington

El evento, que se titula "Out of the Shadows: Making Mental Health a Global Development Priority" abordará el tema de la salud mental en relación con la migración forzada y los conflictos internacionales que producen este fenómeno.

El objetivo del encuentro, según los promotores, es que "los Gobiernos, las instituciones multilaterales, las empresas, los innovadores tecnológicos, y la sociedad civil participen en las inversiones que se necesitan en salud mental, y en los rendimientos previstos para beneficios de salud, sociales y económicos".

Gaviria explicará las estrategias, avances y los desafíos en torno al proceso de reparación en Colombia, y resaltará también la importancia de atender estas cuestiones psicosociales luego de más de 50 años de conflicto armado en este país.

En el foro intervendrá también el director del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien visitó Colombia el pasado mes de enero para conocer los avances de los programas de reparación colectiva en el departamento del Cesar (norte).