¿Usted tendría una mascota como esta? Conozca a los tiernos minipigs

En Mañanas BLU 10AM, estuvo Chantal Bobadilla Holguín, quien es médica veterinaria, zootecnista y especializada en este tipo de animales. Desde México D.F., Bobadilla aclaró inquietudes sobre estos animales (Lea también: Al mejor estilo de película Madagascar: pingüinos intentan escapar de zoológico ).

La zootecnista dice que ellos “mueven la cola como un perro y ellos mismos pueden aprender los trucos que se les enseñan a los perros”, de hecho, ella expone que se les considera más inteligente que los canes.

Una de las características más relevantes de estos animales es su tamaño; en promedio, en su etapa final alcanza los 20 centímetros de altura y viven de 15 a 20 años.

Bobadilla menciona que se deben tener cuidados similares que con las otras mascotas: sacarlos a pasear y estar pendientes de su cuidado son importantes. “Ellos son muy limpios, escogen siempre un lugar para hacer sus necesidades y siempre van allí. Puede ser el parque, un arenero o en un patio”, expone (Lea también: ¡Insólito! Un perro llamado ‘Gatillo’ disparó a su dueña en EE.UU. ).

Se recomienda tener un solo minipig debido a que ellos tienden a ser territoriales entre ellos. No obstante, “conviviendo con perros y gatos no tienen problemas, se adaptan perfectamente” dijo Bobadilla.

Los minipigs no huelen porque no tienen glándulas sudoríparas, “por ello, son sensibles al calor y es recomendable aplicarles agua con un atomizador en la piel”, agrega la veterinaria. Además agrega que si ellos no están castrados, los machos pueden tener olores, pero “generalmente absorben el olor del entorno en el que se encuentran”.

Frente a las enfermedades, estas mascotas tienen otro tipo de enfermedades a las de los humanos, sin embargo, hay que vacunarlos con las enfermedades que compartimos: tales como la influenza, la rabia, entre otras. “Dependiendo de la zona donde se encuentre el cerdito, se le aplicarían más o menos vacunas”, indicó (Lea también: El perro que sale a comprarle helado a su dueño ).

Estos cerditos fueron producto de la experimentación en laboratorio, debido a que su piel y sus órganos son similares a los de los humanos. Cada uno en México puede tener un valor de unos 10 mil pesos; es decir, unos 3 millones de pesos colombianos.