Ya pagué mis deudas con la sociedad: hijo de Miguel Rodríguez Orejuela

“Ya pagué todas mis deudas con la sociedad. Pagué 5 años de prisión y en este momento gozo de libertad”, dijo Rodríguez desde los Estados Unidos. (Lea también: Se cumplen 20 años de la captura de Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali )

Publicidad

Agregó que no necesitó “entrar en el plan” de delatar a nadie, aunque admitió que sí se lo ofrecieron.

“El problema de los Rodríguez lo resolvimos los Rodríguez. Nosotros no delatamos a ninguna otra persona vinculada al mundo del narcotráfico y pienso que puedo estar tranquilo y vivir en los Estados Unidos sin ningún problema”, manifestó. (Lea también: Exesposa de Rodríguez Orejuela dice que cartel de Cali enviaba información a DAS )

Publicidad

Sobre el Cartel de Cali dijo: “No queda sino historias y memorias porque fuimos perseguidos y seguimos siendo perseguidos por las autoridades”. De otro lado, Rodríguez dijo que por el caso del Proceso 8000 no pasó nada porque los políticos supieron manejar muy hábilmente la situación y “tapar la oscuridad de la corrupción en las instituciones”.

Publicidad

A propósito, William lamentó que haya políticos que nunca pagaron por apoyar la organización que su familia dirigía, pero dijo que no dirá nada porque “prefiere hablar de situaciones y no de nombres porque la sociedad se acostumbró al dinero fácil y a corrupción”. (Lea también: Pese a beneficiarse de ‘narcos’ políticos no pagaron condena: William Rodríguez )

“Yo he tratado de dar partes de lo que yo sé para ver si la sociedad reacciona y pasa algo, pero en todos estos años que llevo tratando que se haga justicia con la corrupción no ha pasado nada”, dijo al afirmar que no hay intención de llevar a nadie ante la justicia.

Publicidad

Finalmente dijo que está alejado del narcotráfico, que no conoce nada de cómo funciona el transporte de estupefacientes, pero señaló que el negocio ya no está en manos de una o dos personas y que son los mexicanos los que hoy en día el que lo manejan.

Publicidad