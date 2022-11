Daniel Coronell regresa a Revista Semana

A través de un comunicado, Semana informó que logró conciliar algunas diferencias con el periodista Daniell Coronel para que este se reintegre a la revista.

“SEMANA y Daniel Coronell han decidido conciliar las diferencias que llevaron a la salida del columnista. En consecuencia se reunieron en la ciudad de Miami el director Alejandro Santos, la presidenta del Grupo SEMANA, María López, y el periodista Daniel Coronell”, indicó Revista Semana en la misiva.

Asimismo, manifestó en que la columna habitual del comunicador continuará con independencia.

“Allí acordaron el regreso de la columna, que continuará con total independencia, en las páginas de la revista. Los accionistas reiteraron su respeto por la autonomía editorial del director”, finalizó.

La salida de Coronell se dio después de publicar la columna ‘La explicación pendiente’, en la que cuestionaba a la revista por no publicar la investigación sobre presuntos falsos positivos, la misma que días antes dio a conocer The New York Times.