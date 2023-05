Darío Gómez estaba casado con su sobrina: hija del cantante hizo polémica revelación

Después de casi 10 meses desde la muerte de Darío Gómez, el nombre del cantante vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por una fuerte polémica que se ha generado al interior de su familia luego de unas declaraciones de su hija, Catalina Gómez, quien contó algunas anécdotas del artista en vida.

En sus redes sociales, Catalina Gómez reveló algo sobre la última esposa de su papá, Nini Johana Vargas, pues, según ella, esta mujer era sobrina de Darío Gómez y se conocieron cuando era tan solo una niña y fue la "culpable" de destruir el matrimonio de su familia.

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquititos les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío). Les tendieron una mano, y ella, pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy”, manifestó Catalina Gómez en sus redes sociales.

Nini Johana Vargas confirmas que sí tiene el apellido Gómez

Ante estas fuertes declaraciones, Nini Johana Vargas salió a hablar del tema en sus redes sociales y confirmó las declaraciones de Catalina Gómez, pero aclaró que él no es su tío biológico y ella tampoco su madre; sin embargo, le guarda todo el cariño como si lo fuera. Además, aseguró que ella la demandó para hacerse con algunas pertenecías de su padre, incluyendo la cama en la cual dormía esta pareja.

“Sí tengo el apellido Gómez (de la hermana de Darío), nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá (de crianza), aunque no sea mi mamá biológica”, dijo.

¿Cómo comenzó la relación entre Nini Johana Vargas y Darío Gómez?

Asimismo, Vargas revivió una entrevista con La Red de Caracol Televisión en donde detalló cómo fue su relación con Darío Gómez y la manera en que se conocieron desde que ella era tan solo una niña y desmintiendo cualquier acusación en contra de la "buena imagen" del cantante.

"Conocí a Darío a los 10 años, teníamos cierta cercanía familiar. Nos vinimos desplazados a Medellín por la violencia y es él el que nos brinda ese apoyo. Estuvimos unos meses y luego nos vamos (...) A mis 16 años lo vuelvo a ver y ahí empieza a conquistarme. Me dedicaba canciones, me invitaba a salir, una cena romántica. En un mal momento con Olga, él estaba decidido que esa relación no iba a continuar y quiso darse una oportunidad, pero era en un círculo social muy cerrado", contó.

Desde 2012 se fueron a vivir juntos, pero nunca se casaron y además nunca tuvieron hijos porque Darío Gómez tenía una cirugía. Aunque lo intentaron nunca se dio la oportunidad y llegaron las mascotas a llenar ese vacío en el hogar.

