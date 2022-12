Del cielo al infierno: Adrián Hernández y su caída en el mundo de los negocios

Adrián Hernández, expresidente de Comcel, estuvo como invitado en Mesa BLU hablando de su vida y cómo sobrevivió a su caída en el mundo de los negocios. El empresario mexicano ahora está intentando rehacer su vida tras terminar pidiendo dinero para comer y postrado por una terrible enfermedad.

Publicidad

“Soy un mexicano de origen humilde, fui un niño con una familia muy pobre financieramente, empecé a trabajar de albañil desde los 11 años” (…) Lo que tenía era mucha ambición, muchas ganas de crecer, yo creía que lo importante en la vida era tener mucho poder y mucha plata”, contó.

Hernández relató cómo pudo llegar a Telcel y su crecimiento vertiginoso en esta empresa que lo catapultó y lo llevó a convertirse en millonario.

Publicidad

“Un día vi un anuncio de una ferretería que requería los servicios de un contador; el gerente administrativo me recibió y me entrevistó. Él era el futuro gerente técnico de Telcel, le gustó mi hoja de vida y me dijo que en vez de pedir la contabilidad de la ferretería mejor presentara mi hoja de vida a su jefe. hice caso, me fui y media hora después me estaban llamando”, aseguró.

Publicidad

A partir de ese momento comienza una carrera exitosa de Adrián en la compañía de telecomunicaciones, que le significó inclusive ocupar la presidencia en Colombia. Sin embargo, de un momento a otro todo empezó a cambiar, y para mal.

“Llega un momento en que el poder, el dinero, los elogios, la vanidad se descuelgan, perdí diplomacia, empecé a devolver los golpes que recibía pero de una manera poco inteligente”, dijo.

Publicidad

Sumado a eso también aparecieron los inconvenientes familiares. “Hubo un distanciamiento fuerte entre mis intereses y mis sueños y mi esposa, traté de llevarla pero lo hice mal y la dejé atrás, empecé a tener relaciones extramatrimoniales, cócteles, trago, fiestas en exceso”.

Publicidad

Poco a poco su fortuna fue decreciendo y los problemas desencadenaron en su salida de la presidencia de Comcel. Decidió gastar parte del dinero que le quedaba en unas vacaciones bastante ostentosas.

"Regrese a Bogotá con muchas ganas de empezar algo nuevo, me quedaba bastante plata para empezar y lamentablemente ya venía con la enfermedad del parkinson, que me pegó en el ego, en la soberbia; me daba vergüenza que me vieran con la voz temblorosa (…). Cuando uno tiene la enfermedad de parkinson a uno se le acaba la fuerza de todo”, dijo.

Publicidad

Los problemas con la familia cada día fueron empeorando hasta que tomó la decisión de dejarlos.

Publicidad

“Un día me levanté y estaba de cumpleaños, me perdí tres días en la celebración, luego regresé y me dieron el ultimátum de que me fuera. Agarré una maleta y me pareció que lo mejor era retirarme y evitar una situación fea de la familia”, contó.

“Me fui a un hotelito de la 26 y estuve haciendo unos trabajitos pequeños, apoyado por unos amigos que me prestaron plata”, agregó.

Publicidad

Era tal la desesperación que vivía Hernández con su nueva vida que pensó en el suicidio como la solución.

Publicidad

“Un buen día sin familia, sin dinero, desesperado, acobardado; fui a misa, me justifiqué, compre dos navajas, puse dos botellas de whiskey cerca del baño, probé el agua caliente e hice mi plan para suicidarme”, dijo.

Finalmente, Hernández, pudo salir de esa situación límite gracias a una mujer, a quien llamó “un angelito”, y que conoció durante una fiesta.

Publicidad

Actualmente vive del dinero que le dejó la venta de unas acciones y de su inversión en unos negocios pequeños.

Publicidad

Escuche toda la entrevista aquí.