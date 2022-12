Denuncian a docente de La Guajira por presuntos actos obscenos en cine de Barranquilla

En video quedó registrado el momento en el que un hombre fue detenido por los miembros de seguridad de un centro comercial en Barranquilla, luego de que una mujer lo señalara de masturbarse en una sala de cine donde se encontraban varios menores de edad.

El hombre habría sido conducido hacia el CAI Plaza del Parque, en el norte de la ciudad, para adelantar su reseña, pero fue dejado en libertad porque no existía una denuncia formal en su contra.

Publicidad

BLU Radio tuvo acceso a la denuncia que la mujer instauró días después de lo ocurrido, donde relató los hechos y describió al supuesto autor de los actos asegurando que dos policías atendieron su caso.

Publicidad

“Los policías me preguntaron que si me había tocado y yo respondí que no. Entonces me cogieron los datos y me dijeron que ellos se lo llevaban y que le iban a hacer un comparendo. Nunca me dijeron que colocara denuncia sobre esto”, relató la mujer en la entrevista.

También agregó que interponía la denuncia para

“dejar constancia de que esto sucedió realmente”.

No deje de ver: Secuestran y abusan sexualmente a desmovilizada de las Farc en el Cauca

Publicidad

El comandante de la Regional 8 de la Policía, general Mariano Botero, señaló que les correspondía “buscar al individuo y colocarlo a disposición de la justicia. De una y otra manera, esta persona afecta a la comunidad y esto no lo podemos permitir”.

El centro comercial emitió un comunicado rechazando “los actos que vulneran los derechos de las personas, especialmente de menores y mujeres”, por lo que manifestaron total apoyo a la afectada.

A partir de este momento se abre una investigación contra el señalado, quien sería un destacado docente de una universidad en La Guajira.

Publicidad