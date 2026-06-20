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Descubrió que su pareja le fue infiel en pleno partido de Colombia y reaccionó de la peor forma

Con impresiones en mano, la mujer confrontó a su pareja frente a todos en medio de la emoción del partido. El video es viral.

Descubrió que su pareja le fue infiel en pleno partido de Colombia y reaccionó de la peor forma
Testigos captaron todo.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

En medio del ambiente festivo que rodeaba el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, un episodio ajeno por completo al fútbol terminó convirtiéndose en el centro de atención en redes sociales.

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Lo que inició como una reunión de hinchas para ver el partido frente a Uzbekistán acabó derivando en una escena de confrontación sentimental que quedó registrada en video y se volvió viral en cuestión de horas.

El hecho se presentó en uno de los espacios donde varios aficionados se congregaron para seguir el compromiso de la Tricolor. Entre la emoción por el debut mundialista y los goles del equipo colombiano, una situación personal escaló de forma inesperada en plena transmisión del encuentro.

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, una mujer que llevaba puesta la camiseta de la Selección Colombia llegó hasta el lugar donde se encontraba su pareja. En ese momento, lo habría increpado públicamente tras descubrir una supuesta infidelidad. La escena llamó la atención de los presentes, no solo por el reclamo en sí, sino por la manera en que se desarrolló frente a decenas de espectadores.

Según lo que se observa en el video, la mujer habría mostrado varias hojas impresas que, al parecer, contenían pruebas del presunto engaño. Tras un breve intercambio de palabras, la situación se tornó más tensa y terminó con una cachetada que sorprendió a quienes estaban alrededor. Todo quedó grabado, lo que facilitó su rápida difusión en redes sociales.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios respaldaron la reacción de la mujer, otros cuestionaron que el conflicto se hubiera expuesto en público y en medio de un evento deportivo de alta concurrencia. Comentarios como “eso se resuelve en privado”, “qué exposición innecesaria” o “lo mejor es terminar y ya” se replicaron ampliamente en distintas plataformas.

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Hasta ahora, no se conocen detalles confirmados sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre el trasfondo completo del conflicto. Sin embargo, el video continúa sumando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos virales más comentados del arranque del Mundial, aunque por una razón completamente ajena al fútbol.

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