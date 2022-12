Después de la caída, el rector me miró con rabia porque rompí la silla: Perdomo

miedo a muchos compañeros por el qué dirán y pensé que, a lo mejor, si me subía por la cartuchera que habían lanzado tres metros arriba ya dejaban de molestarme”.

“Ellos decidieron hacerme la broma ese día y empezaron diciéndome hágame el favor y se sube pero después se convirtió en un tono más amenazante”, afirmó la víctima y agregó que la subieron en “‘pata de gallina’ a la ventana y cuando me bajé me quitaron el apoyo, entonces caí hacia atrás encima de un pupitre”.

“Cuando me desperté sentía calambres en las piernas y dolor de cabeza por lo que me llevaron a la enfermería del colegio. Sin embargo, la enfermera me dijo que fuera por una orden para que me remitieran por el tobillo luxado”, expresó.

Posteriormente, “antes de irme a casa me encontré al rector y me miró con rabia porque había roto la silla. Además, la ruta pasó por el Hospital Simón Bolívar y aunque yo estaba mal no pararon para que me revisaran” dijo Perdomo y agregó que tuvo que llamar a su hermano, quien la llevó hasta la casa, la puso en la cama y “ahí empezó la odisea”.