'Río' de la 'Casa de Papel' revela entre lágrimas que está "destrozado" por el confinamiento

Miguel Herrán es uno de los actores icónicos, estrella de la famosa serie de Netflix 'La casa de papel'. Se ha hecho viral por un mensaje en su Instagram que dejó preocupados a sus seguidores, por la franqueza que reveló sobre el impacto que genera en la salud mental y emocional el encierro por culpa del rebrote del coronavirus que azota a todo el mundo.

"Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona." escribió Herrán, conocido mundialmente por su papel de 'Río' en la saga de Netflix.

Para ejemplificar su situación posteó tres fotos: la primera en donde se ve "triste, pero contento" al iniciar el confinamiento en su casa. Luego, en las dos siguientes imágenes se ve en su rostro, en medio de lágrimas, la tristeza y dureza del encierro. "Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada", explica.

Al final deja en claro que está bien y que su única intención es "una reflexión que quería compartir".