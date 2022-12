Detectan nuevo tumor a la actriz Lorena Meritano

La recordada, quien hace 3 años fue diagnosticada con cáncer de seno,

reveló en su cuenta de Twitter que le fue detectado un nuevo tumor.

La villana de ‘Pasión de Gavilanes’ aseguró que, tras varios días de preocupación y algunos exámenes, pudieron constatar que no es un tumor maligno, pero que debe ser extirpado para evitar complicaciones de salud.

“Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de ecografías, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, dolores, etc. Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos”, escribió Meritano en sus redes.

Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos. — Lorena meritano (@LorenaMeritano) October 30, 2018

Todo está y estará bien. Es un tumor benigno que duele por estar apretando un nervio y en mi caso por obvias razones es mejor extirparlo.

Sigo sanando y limpiando adentro y escribiendo mi libro.

Con fortaleza y humildad dando testimonio.

No es fácil pero para nadie lo es.

Gracias https://t.co/DEJpVw7pyb — Lorena meritano (@LorenaMeritano) October 30, 2018

Después de haber superado el cáncer, la actriz se somete a chequeos cada tres y seis meses.



