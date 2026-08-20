Día de la Fotografía: así pueden los fotógrafos latinoamericanos llevar sus historias al mundo

La fotografía se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para contar las historias de una región, retratar sus culturas y poner en circulación miradas que, de otro modo, podrían quedar fuera de las grandes vitrinas internacionales. En el marco del Día Internacional de la Fotografía, fotógrafos, estudiantes y nuevos talentos de América Latina tienen abiertas distintas oportunidades para mostrar su trabajo ante audiencias de todo el mundo.

En ese escenario, Sony abrió las convocatorias para las ediciones 2027 de los Sony World Photography Awards y los Sony Future Filmmaker Awards, dos plataformas internacionales que buscan reconocer a nuevos talentos de la fotografía y la producción audiovisual. Las inscripciones son gratuitas y ofrecen a los participantes la posibilidad de acceder a espacios de exhibición, formación, mentoría, networking y premios.

Para los fotógrafos, una de las principales oportunidades está en los Sony World Photography Awards, que en 2027 llegarán a su vigésima edición. El concurso ha reunido durante dos décadas a creadores de diferentes partes del mundo y se ha convertido en un espacio para proyectar trabajos fotográficos ante una audiencia internacional.

La próxima edición tendrá algunos cambios en sus competencias. La categoría Profesional pasará a llamarse Serie, mientras que la competencia Abierta será denominada Imagen Única. También se incorporarán nuevas categorías para ampliar las posibilidades de participación.



Una de ellas será Historias, dentro de Serie, que propone a los participantes explorar relatos personales, culturales y colectivos que permitan interpretar las transformaciones del mundo actual. En Imagen Única estará Retratos de animales, una categoría enfocada en capturar, a través de una fotografía, la personalidad y el carácter del mundo animal.

Los estudiantes también tendrán un reto específico. Bajo el tema “Journeys (Viajes)”, deberán presentar una serie de 10 fotografías que interpreten el concepto de viaje desde una perspectiva amplia, que puede ir más allá de un simple desplazamiento de un lugar a otro.

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Las fechas de inscripción dependen de cada competencia. Para Estudiantil, el plazo termina el 27 de noviembre de 2026; para Imagen Única y Juvenil, el 5 de enero de 2027; y para Serie, el 12 de enero de 2027.

Los interesados pueden consultar las condiciones y realizar el proceso de inscripción en World Photography Organisation.

La convocatoria no se limita a la fotografía. Los Sony Future Filmmaker Awards llegan en 2027 a su quinta edición con una propuesta dirigida a realizadores audiovisuales que buscan dar a conocer sus historias y avanzar en sus carreras.

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Los cortometrajes podrán competir en seis categorías: Ficción, No ficción, Inmersiva, Animación, Estudiantes y Formato futuro. El plazo para participar estará abierto hasta el 15 de diciembre de 2026.

Los finalistas tendrán la oportunidad de viajar a Los Ángeles entre el 7 y el 10 de junio de 2027 para participar en actividades de formación, networking y mentoría junto a ejecutivos y especialistas de Sony Pictures. La experiencia concluirá con la ceremonia de premiación, programada para el 10 de junio.

Además, se entregará nuevamente el Sustainability Prize, reconocimiento que busca destacar un cortometraje capaz de abordar de forma creativa temas como el medioambiente, la accesibilidad, la diversidad, la equidad y la inclusión, promoviendo acciones colectivas para construir un futuro positivo para el planeta.

Los detalles de la convocatoria pueden consultarse en Sony Future Filmmaker Awards.

Para Angelo Marconi, gerente de Marketing DI de Sony Latinoamérica, los creadores de la región tienen una particular fortaleza gracias a la riqueza visual y narrativa de sus historias, así como a su capacidad para innovar y mantener una identidad propia.

En este Día Internacional de la Fotografía, las convocatorias representan una alternativa para que esas miradas latinoamericanas salgan de sus territorios, encuentren nuevas audiencias y conviertan una imagen o un cortometraje en el punto de partida para una trayectoria internacional.