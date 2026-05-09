Día de la Madre: así puede convertir un regalo en una experiencia para recordar

El Día de la Madre es una de las fechas más especiales del año para agradecer con detalles y momentos a esa persona que ha estado presente en cada etapa de la vida. Más allá de los obsequios tradicionales, cada vez son más las personas que buscan sorprender con experiencias que permitan compartir tiempo de calidad y crear recuerdos inolvidables.

En esta celebración, una de las tendencias que gana fuerza es regalar espacios diseñados para disfrutar en compañía. La idea es transformar un presente en una vivencia significativa, donde madres e hijas puedan conectarse, aprender algo nuevo y celebrar juntas de una manera diferente.

Bajo esa premisa, M·A·C Cosmetics presentó una propuesta especial para esta temporada: una clase personalizada madre e hija en sus tiendas, en la que ambas recibirán maquillaje profesional de la mano de un artista de la marca. Durante la sesión, podrán conocer técnicas, consejos y recomendaciones adaptadas a su estilo y necesidades.

Maquillaje. Foto: Suministrada

La experiencia tiene un valor de $200.000, monto que es completamente redimible en productos de la marca. Además, incluye asesoría personalizada, aplicación de maquillaje y una guía paso a paso para que cada participante aprenda a replicar los looks en casa.



La iniciativa busca que el regalo vaya más allá de lo material y se convierta en una oportunidad para compartir, divertirse y fortalecer vínculos. En lugar de entregar solo un detalle, se propone un momento pensado para celebrar la esencia y personalidad de cada mamá, mientras se disfruta de una actividad diferente.

Para complementar esta experiencia, la firma también ofrece kits y productos icónicos que combinan color, tratamiento y acabados profesionales. Son opciones diseñadas para acompañar a las madres en su rutina diaria y resaltar su estilo en cualquier ocasión.

Durante la temporada, quienes visiten las tiendas podrán acceder a beneficios adicionales como obsequios exclusivos por compra, servicios tipo spa y promociones en categorías seleccionadas.

Publicidad

Así, el Día de la Madre se convierte en la oportunidad perfecta para regalar algo que perdure en la memoria: tiempo compartido, aprendizaje y una experiencia que celebre la belleza y el amor en todas sus formas.