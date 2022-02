Dijo que se iba a trabajar, pero lo pillaron con la secretaria en la playa; el video se volvió viral

Las redes sociales suelen ser una manera de desahogo para muchas personas, quienes publican sus intimidades. Así pasó en un reciente video viral de TikTok, donde una mujer destapó la infidelidad de su esposo cuando lo encontró en la playa con su amante.

Ella sentía que las cosas no iban bien y que su esposo se portaba raro, por lo que decidió seguirlo en un día de trabajo. Lo que no se esperaba la mujer, es que su pareja no se iba al trabajo sino a la playa.

Al estar ahí, recorrió toda la playa para encontrarlo y finalmente dio con su paradero. En el video se ve cómo el hombre disfruta de un soleado día recostado sobre la arena y abrazando a la que sería su amante, nada más ni nada menor que su secretaria.

En el video se escucha cuando la mujer le hace el reclamo al hombre:

“José, ¿qué haces aquí? ¿Este es tu trabajo? ¡Qué lindo tu trabajo, mi amor, Perfecto tu trabajo! Así es como usted se suda el pan”, fue lo que le dijo la esposa al hombre.

El video se volvió tendencia en TikTok en tan solo minutos con más de 16 millones de reproducciones. Frente a esto, los usuarios aprovecharon para hacer varios comentarios como: “cuando tengas un mal día, acordate de José”, “jamás rebajarse, solo aplaudirle”, “ya valió” y “feliz comienzo de semana les desea”.