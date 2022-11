Diputada insiste en abrir la cabeza a bolillazos a hinchas que atacaron a mujer en Santa Marta

La presidenta de la Asamblea en el Magdalena, Claudia Aarón, fuertemente cuestionada en redes por una publicación que, supuestamente, incitaría a la violencia al pedir abrirle la cabeza con palos y bolillos a hinchas de Millonarios que golpearon a una mujer en Santa Marta, habló en Mañanas BLU sobre estas declaraciones asegurando que lo único que hizo fue pedir mano dura para quienes consideró como “desadaptados e indeseables”.

“Agredieron a una mujer como si fuera un balón, acabaron con nuestro sector de El Rodadero

donde recibimos a la gente que viene de todas partes del país. No estamos acostumbrados a ver esa cantidad de cosas que hicieron. La autoridad debe ser fuerte”, expresó la diputada.

“Tal vez soy muy fuerte, pero lo único que me interesa es defender mi ciudad y mi departamento. Me duele Santa Marta y las mujeres. Considero que no se puede ser blandos, ni tener una posición endeble con quienes vienen a hacer daño en nuestra ciudad”, aseveró la líder política.

Aarón indicó que no ha visto en el país ningún tipo de penas ejemplarizantes

para los hinchas de los equipos que hacen daño en otras ciudades.

“No he visto penas ejemplarizantes, no estoy pidiendo que los maten, solo que tengan mano dura frente a las personas que vienen con ese tipo de comportamiento vengan de donde vengan”, finalizó.

Por su parte, Maryuris Correa, la mujer a la que un grupo de hinchas del Millonarios agredieron, contó detalles de lo que tuvo que pasar antes y después de la agresión.

“Ya iba rumbo a mi casa, ellos estaban sentados ahí tomando, había como 6 o 7 y cuando pasamos comenzaron a gritarnos cosas, nos corretearon. Hasta cierto punto nos defendimos, pero en un momento me caigo y aprovechan y me golpean. Tengo una costilla fracturada y muchos golpes en la cabeza”, relató Correa.

La mujer aseguró que no vestía ningún tipo de prenda del Unión Magdalena y los agresores tampoco, pero que supo que eran hinchas del Millonarios por los tatuajes que tenían alusivos al equipo y por lo que les gritaban.

Sobre las declaraciones de la diputada, Maryuris consideró que pueden incitar a la violencia, pero que a su vez había que tomar justicia por sus propias manos por la falta de diligencia de las autoridades.

“A veces hay que tomar la justicia por sus propias manos. La Policía dijo que tenía 6 meses para interponer la denuncia, que me fuera para la casa”, dijo Maryuris.

Finalmente, sobre la identidad de los agresores, la mujer aseguró tener fotos de varios de ellos y que se acercará a interponer la denuncia formalmente ante las autoridades.