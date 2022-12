Directora de ANTV confirma interés de Sarmiento Angulo por el Canal UNO

Desde el Foro “Futuro de la televisión abierta: Retos y oportunidades”, Mora explicó el proceso que sigue en cuanto a la prórroga solicitada por Jorge Barón, actual operador de esa concesión y que por el momento no es viable, y grupos económicos y empresas interesadas en concesionar el canal público.

Así mismo, la directora de la ANTV aseguró que el próximo jueves la junta directiva dará una respuesta oficial sobre la prórroga.

"Hoy legalmente podría decir que no es válido (la prórroga) porque los contratos tienen una fecha de vencimiento, que es el próximo 30 de abril de 2017 y es la razón por la cual el proceso licitatorio está andando", dijo.

De otro lado, Mora aseguró que por la concesión podría haber puja de varias empresas o personas, porque el interés finalmente es darle fuerza a la televisión abierta.

“La ley permite que haya proponentes plurales, no hay establecido ni un mínimo ni un máximo, entonces podrían efectivamente consorciarse o hacer una unión temporal, o una sociedad de promesa futura los nueve", añadió

"Lo que nosotros básicamente queremos es que tengamos televisión, que el primero de mayo podamos tener otro tipo de contenido televisivo, más allá de las personas que la conformen”, explicó.

El evento, además, abarca un tema esencial en las aspiraciones por ofrecer contenidos diferentes a partir del año próximo.

“Este foro es muy importante, primero por el momento que estamos viviendo. Ya la autoridad definitivamente toma la decisión e inicia todos los procesos para la concesión de espacios de canal de operación pública, pero más allá de eso, es porque es televisión abierta.

La televisión abierta no se va a acabar, todos esos mitos y mentiras que dicen que ya nadie ve televisión abierta, yo creo que hoy con los diferentes expositores hemos visto, que no solamente no se va a acabar, sino que cada vez los colombianos ven más televisión, porque cada vez se están identificando más con un tema cultural, de región, noticioso, porque a la gente le gusta saber lo que pasa al lado de su casa”, agregó Ángela.