Dos muñecos en vez de los cadáveres de sus gemelos: el horror de un papá en el velorio de sus bebés

Un caso realmente de película ha ocurrido en la ciudad rusa de Stávropol, muy cerca de la república de Daguestán: un hombre viajó al velorio de sus dos gemelos, quienes habrían fallecido al nacer según la mamá, pero descubrió que en vez de los cuerpos de los bebés había muñecos de plástico.

El hilarante caso, reportado por medios locales y atendido personalmente por el gobernador del territorio, Vladímir Vladímirov , al parecer ocurrió por el ocultamiento que hizo la esposa y madre de los supuestos gemelos. Daúd Daúdov, de 33 años, el esposo, en esta zona musulmana, se encontraba muy deseoso de tener hijos y por eso se puso muy feliz cuando su esposa le dijo que la prueba de embarazo había dado positivo.

Sin embargo una segunda prueba dio como resultado que no estaba embarazada. La mujer no supo cómo manejar la situación y decidió seguir con su montaje, ante su familia y esposo, llegando al impensado punto de tener que inventarse que los bebés habían muerto al nacer y montar un velorio falso. "Es difícil para mí explicar esto, por un lado, me di cuenta de que no estaba embarazada, por otro lado, no podía detenerme y dejar de fingir estar embarazada. Engañé a todos mis familiares y a mi cónyuge, y es algo que lamento mucho", dijo la mujer en redes sociales.

El muftí, que es el jurisconsulto musulmán, adjunto del territorio de Stávropol, ha anunciado que no solo la mujer sino también el esposo deben responder y asumir las consecuencias de este hecho, pues es evidente que la mujer vivió una fuerte presión "y poca comprensión y ayuda" por parte de su cónyuge.