Dos para ser felices: libro de Lucía Nader para enriquecer relaciones de pareja

La doctora Lucía Nader, reconocida sexóloga, estuvo como invitada especial en Mesa BLU hablando de su más reciente libro Dos para ser felices, en el que entrega una serie de ejercicios prácticos, entre otras cosas, para enriquecer las relaciones de pareja.

“La escogencia de la pareja es un misterio porque cada ser humano que forma una viene de una familia y esa familia tiene modelos que se introspectan y dejan unas huellas indelebles (…) nosotros vemos en el otro lo que queremos ver o lo que necesitamos ver”, señala.

Cada vez son más frecuentes los problemas en las relaciones y en muchas ocasiones suceden porque las personas no conocen bien a su pareja o porque simplemente alguno de los dos no está del todo comprometido.

“Si las dos personas no están empeñadas en dar lo mejor de sí mismo en la relación no va funcionar, las parejas unilateralmente no sirven”.

Uno de los conflictos más preponderantes en las relaciones de pareja son las luchas por el poder y para la psicóloga Lucia Nader esto “tiene que ver con que uno de los dos se cree más poderoso se siente en la obligación de reeducar al otro”.

El libro además le otorga al lector un cuestionario para conocer cómo es la percepción personal de la relación y cómo veo o interpreto a mi pareja. Luego de responder las preguntas, la idea es confrontarlas y de esta manera tener una radiografía de la relación para poderla mejorar.

Escuche toda la entrevista aquí