Dramático relato de joven víctima de confuso ataque del Ejército en Jamundí, Valle

Luego que un militar le pidiera perdón a la comunidad de Villacolombia, zona rural de Jamundí, por la muerte de un joven de 22 años, BLU Radio pudo conocer la versión del otro joven que resultó herido en los confusos hechos.

Aunque el Ejército aseguró que se trató de un “intercambio de disparos”, el militar indicó que se trató de una información mal dada que los hizo proceder de dicha manera.

Publicidad

“La información estaba dada, al parecer había presencia de ocho bandidos (…) La verdad yo llevo poco tiempo aquí, estoy recién llegado”, aseguró el militar.

No deje de leer: Militar pidió perdón por confusa muerte de joven en Jamundí

En otra parte del video se escucha cuando el uniformado pide perdón a la comunidad por los hechos en los que murió el joven de 22 años.

“De parte de mi compañía, de mi pelotón, les pido perdón por la mala actitud de alguno de los hombres que está bajo mi mando. No se pueden remediar las cosas, hay una investigación”, agregó.

Publicidad

Diego Vega, el joven indígena miembro de la comunidad Nasa que resultó herido tras el ataque, indicó que sintieron temor durante el ataque.

Le puede interesar: "Comunidad denuncia que Ejército asesinó a joven desarmado en Jamundí, Valle

Publicidad

“Los militares se acercaron a nosotros y salimos a correr, luego abrieron fuego para atacarnos”, aseguró el joven quien confirmó que en el hecho murió Omar Guasaquillo.

“Mi amigo quedó a un lado de la finca y el arma de fuego que supuestamente tenía, esa que le pusieron después de morir, no apareció”, agregó.

Vega indicó que tenían un radio de comunicaciones porque trabajan como guardias indígenas para la protección de sus comunidades.

“Yo salí corriendo, me tiré detrás de la casa por un cafetal, pero ellos me seguían disparando. Al ver la sangre seguro pensaron que me habían matado”, indicó el joven.

Publicidad

“Aunque ellos nos dijeron: ‘alto’, no se identificaron como personal del Ejército y pensamos que era otro grupo armado de los que opera en la zona, por eso salimos a correr”, precisó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad