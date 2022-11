Dramático relato de mujer víctima de agresiones por parte de su pareja

En medio de una discusión sentimental tras un matrimonio celebrado el sábado pasado en el municipio de La Calera, María José Bedoya, una de las asistentes, denunció múltiples agresiones por parte de quien fuera su pareja desde hace aproximadamente mes y medio. Luego de unos altercados sucedidos en el lugar, se dirigieron hacia la residencia de ella y allí, de acuerdo con el relato, la situación se salió de control.

“Juan Felipe Torres. Él empezó a propinarme cachetadas, patadas en la espalda, apretaba mi cuello, me ponía las manos en la boca y la nariz para que no gritara y me amenazaba que si gritaba me iba a matar. Me propina varios golpes con una barra metálica con la que presiona y me pega en la espalda. Estas agresiones durante unos 5 minutos, luego, para que me dejara de pegar, le recordaba que me habían operado hacía unos 8 días; luego llega la Policía y salgo corriendo para comentar lo sucedido (…) Posteriormente lo capturan y nos vamos para la URI de Engativá”, señala la mujer en el testimonio que entrega a la Fiscalía.

En diálogo con BLU Radio, María José manifiesta que es la primera vez que la agrede físicamente, pese a recibir agresiones emocionales y verbales previamente.

El hombre, empresario de eventos, le habría enviado un correo dos días después de la agresión, pidiendo perdón por lo sucedido.

“A él lo tuvieron detenido hasta las 11:00 de la noche y ya está en el proceso judicial. Él tenía indicios de agresión, pues era muy celoso. Cuando se tomaba un trago, verbalmente era fuerte. Estábamos en el matrimonio de La Calera y todo sucedió dentro de mi habitación. Él es diseñador industrial y tiene una empresa independiente haciendo stands, escenografías”, dice la mujer.

“Nos conocimos a principios de marzo y a mediados fue que empezamos la relación; él me llamó el lunes y me envió un correo y junto a mi abogado nos pusimos de acuerdo para no responder. En el correo me pedía perdón, me decía que me amaba. No tengo información si tenía esas conductas con parejas anteriores”, manifestó la denunciante.

