Dura respuesta de Aida Victoria Merlano a críticas sobre cómo se viste

A raíz de la lluvia de críticas que se generaron por la asistencia de Aida Victoria Merlano a una audiencia con un pronunciado escote, la hija de la excongresista Aida Merlano habló, de manera contundente, sobre el tema este viernes en BLU Radio.

"Yo tuve la opción de cambiarme la ropa, pero no pensé que se fuera a crear polémica por eso", dijo Aida Victoria Merlano sobre su atuendo durante la audiencia,

explicando que se viste de esa manera desde los 18 años cuando se realizó una operación de senos.

"Yo me visto como me visto hoy desde que tengo los 18 cuando me operé los senos. Me encanaron y de ahí me empece a comprar todos los escotes que encontré. El tema de vestir escotada ya es de siempre", enfatizó Aida Victoria Merlano.

