Durante 10 días Armenia es epicentro de cultura, tradiciones y artesanías

Las artesanías se toman el Centro Cultural Metropolitano en el norte de Armenia. En este espacio, por Colombia, participan artesanos de 30 departamentos y 40 expositores locales con el dominio de diversas técnicas de elaboración de productos. El país invitado es Indonesia, que presentará técnicas ancestrales como el batik, declarado Patrimonio de la UNESCO; el Wayang Kulit y las maestrías en madera y textiles.

“Vamos a tener 160 expositores. Contamos, como ya es tradición, con el corredor étnico, donde reunimos a 30 departamentos de nuestro país y a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que salvaguardan su patrimonio a través de la artesanía”, indicó Claudia Brito, portavoz de Corpoferias.

La iniciativa representa la oportunidad de generar turismo, comercio y actividad cultural, así como 600 empleos, entre directos e indirectos; además, en el último año dejó más de 2.700 millones de pesos en ventas.

Claudia Brito, vocera de Corpoferias, empresa quindiana que realiza la feria junto a la Fundación Contacto Social, confirmó que la actividad se cumple con el apoyo de organizaciones públicas y privadas: “Afianzamos las alianzas estratégicas que hemos construido desde hace varios años, como la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, la Alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío, entidades que le apuestan al desarrollo de la región. Estas tres entidades facilitan que emprendedores locales participen en una plataforma con proyección internacional y que ha logrado ventas que superan los 2.700 millones en la versión anterior”.



Así, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, los amantes de las artesanías tendrán la oportunidad de apreciarlas y comprarlas en Armenia hasta el 18 de mayo.