Abren 100 becas internacionales para servidores públicos en Colombia: así puede postularse

La transformación digital del Estado no depende únicamente de implementar nuevas plataformas o digitalizar trámites. También requiere servidores públicos con competencias en inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, innovación y gestión pública para responder a los retos de una ciudadanía cada vez más digital.

Con ese propósito, varias alcaldías, gobernaciones y entidades territoriales, en alianza con EDUCA EDTECH Group, abrieron una convocatoria nacional para otorgar 100 becas internacionales en modalidad virtual dirigidas a servidores públicos interesados en cursar programas de pregrado, maestría y doctorado.

La iniciativa cuenta con la participación de las alcaldías de Bogotá, Soacha, Bucaramanga y Pitalito (Huila), además del respaldo de la Gobernación del Atlántico. No obstante, la convocatoria tiene cobertura nacional, por lo que funcionarios de cualquier región del país podrán postularse.

La oferta académica incluye programas en inteligencia artificial, transformación digital, analítica de datos, ciberseguridad, administración pública, liderazgo, innovación y gestión organizacional, áreas consideradas estratégicas para fortalecer la capacidad institucional del Estado.



La iniciativa cuenta con la participación de las alcaldías de Bogotá, Soacha, Bucaramanga y Pitalito (Huila). Foto: suministrada

La convocatoria llega en un contexto en el que Colombia supera los 1,4 millones de servidores públicos, pero solo alrededor del 31 % cuenta con estudios de posgrado, una brecha que puede limitar la capacidad de las entidades para modernizar sus procesos y ofrecer servicios más eficientes.

"Cuando un funcionario público se capacita mejor, el beneficio no se queda solamente en su hoja de vida. También se refleja en trámites más ágiles, mejores decisiones y servicios más útiles para la ciudadanía", señaló Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH Group y líder de la operación de asignación de becas.

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Los estudios se desarrollarán de manera virtual con la Universidad Da Vinci, de México, y la Università Telematica eCampus, de Italia, lo que permitirá que servidores públicos de municipios intermedios, capitales y zonas apartadas accedan a formación internacional sin necesidad de desplazarse.

¿Cómo postularse?

Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 26 de julio a través del portal www.alcaldiascol.com, donde deberán seleccionar el programa académico, diligenciar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación requerida.

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La organización informó que la respuesta inicial será enviada en menos de 24 horas y los resultados del proceso se comunicarán dentro de las 72 horas posteriores al registro.

Requisitos

Los requisitos varían según el nivel de formación:

Pregrado: diploma de bachiller.

Maestría: título profesional.

Doctorado: título de magíster.

Además, los aspirantes deberán presentar documento de identidad, hoja de vida actualizada, certificados académicos y participar en una entrevista de corta duración.

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Finalmente, los organizadores recordaron que, al tratarse de títulos expedidos por universidades extranjeras, quienes deseen hacerlos válidos para efectos académicos o laborales en Colombia deberán adelantar el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.