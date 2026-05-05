Así se puede identificar y detener el acoso escolar en niños con discapacidad visual

En el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, expertos insisten en que el bullying sigue siendo una problemática urgente en los entornos educativos. Cuando afecta a niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual, sus consecuencias pueden ser más profundas, ya que se suman a barreras de movilidad, autonomía y participación social que ya enfrentan en su vida diaria.

De acuerdo con la UNESCO, cerca de uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido víctima de acoso escolar. Además, el organismo advierte que los menores con discapacidad tienen igual o mayor probabilidad de sufrir estas situaciones. En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, se registraron 11.161 casos de acoso escolar, ciberacoso y agresión entre 2020 y marzo de 2025, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana.

En estudiantes con discapacidad visual, el acoso puede adoptar formas específicas: burlas por el uso de bastón, gafas o lectores de pantalla; exclusión de actividades escolares; comentarios ofensivos o incluso la manipulación de objetos personales y cambios en el entorno físico que afectan su orientación. Desde el CRAC advierten que muchas veces estas conductas comienzan con “bromas” o actitudes sutiles que terminan afectando la autoestima, la seguridad y la independencia del menor.

Frente a este panorama, especialistas recomiendan actuar desde varios frentes. Hablar abiertamente sobre discapacidad desde edades tempranas ayuda a reducir prejuicios; capacitar a docentes permite detectar señales como aislamiento o cambios de comportamiento; y garantizar la participación plena en todas las actividades evita formas de exclusión silenciosa. A esto se suma la necesidad de crear rutas de denuncia claras, confidenciales y con acompañamiento psicológico, así como fortalecer la educación digital para prevenir el ciberacoso.



Los expertos coinciden en que la detección temprana es clave para frenar el problema. Un niño que deja de sentirse seguro en el colegio puede ver afectado su desarrollo emocional y social, e incluso limitar su autonomía. Por eso, la prevención del acoso escolar no puede recaer solo en las víctimas: requiere el compromiso conjunto de familias, docentes e instituciones educativas capaces de actuar de manera oportuna y efectiva.