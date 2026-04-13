Atención Bogotá, Soacha y municipios vecinos: así puede aplicar a becas de empleo 2026

Fundación Forge otorgará 300 becas gratuitas para el programa 'Tu Futuro', una iniciativa virtual que busca reducir la cifra de 2,26 millones de jóvenes desvinculados del sistema educativo y laboral en Colombia.

La convocatoria está dirigida específicamente a jóvenes de entre 18 y 24 años residentes en Bogotá, Soacha, Madrid, Funza, Mosquera y El Rosal. Según datos del Dane, el 20,3% de la población joven en edad de trabajar no estudia ni se encuentra ocupada, una realidad que afecta a uno de cada cinco jóvenes en el país. Ante este panorama, el entrenamiento busca fortalecer la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral formal.



Requisitos para acceder a becas de formación laboral

Los aspirantes interesados en postularse deben haber finalizado su educación secundaria y no contar con un empleo formal al momento de la inscripción. Al ser una modalidad 100 % virtual, es indispensable que los candidatos dispongan de un dispositivo con conexión a internet, cámara y micrófono.

"Lo que buscamos es que, a través del programa, los jóvenes desarrollen habilidades socioemocionales y digitales indispensables para acceder a un empleo formal y sostenible", explicó Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge. Entre las competencias clave que se impartirán destacan la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la proactividad y la orientación a resultados.



Cómo inscribirse al programa Tu Futuro en Colombia

El proceso de formación no solo se centra en la teoría, sino que ofrece un acompañamiento continuo en procesos reales de selección. Los beneficiarios recibirán asesoría para la construcción de hojas de vida de alto impacto y preparación técnica para entrevistas laborales.

Desde su consolidación en 2021 como respuesta a la exclusión tras la pandemia, esta iniciativa ha impactado a más de 900 personas en el territorio nacional. Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo de 17 empresas aliadas y más de 124 voluntarios que integran a los estudiantes a las dinámicas del mundo del trabajo. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden realizar su postulación de manera virtual a través de la plataforma oficial de la organización.

