Conozca la histórica alianza en pro de las mujeres y niñas de Latinoamérica

La Fundación She Is ha dado un paso trascendental en su misión de empoderar a mujeres y niñas en Latinoamérica al sellar una alianza estratégica con Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA). Este acuerdo, firmado entre Nadia Sánchez, CEO de la Fundación She Is, y Latanya Mapp, CEO de RPA, marca un hito en el ámbito de la filantropía en la región.

El convenio permitirá movilizar y canalizar recursos de importantes filántropos a nivel mundial para mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, con un enfoque en la educación y el emprendimiento. Este esfuerzo conjunto busca acelerar el impacto social y fomentar el desarrollo sostenible en Latinoamérica, uniendo a diversos actores para trabajar de manera colaborativa hacia un futuro más equitativo.

La alianza también incluye el patrocinio oficial de RPA para el She Is Global Forum 2025, una plataforma clave que exhibirá los resultados del impacto generado por los fondos asignados a proyectos en Colombia y otros países de la región. Este evento se presenta como un espacio vital para compartir avances y promover iniciativas que mejoren las oportunidades para mujeres y niñas.

"Esta es una alianza histórica que permitirá dinamizar recursos de filántropos de alto nivel para cambiar vidas en Latinoamérica. Estamos comprometidos con acelerar el impacto filantrópico y generar resultados visibles en pro de las mujeres y niñas de nuestra región", destacó Nadia Sánchez, fundadora y presidenta de la Fundación She Is.

Por primera vez, la Fundación She Is trajo a Latanya Mapp a Colombia, quien participó en el She Is Global Forum realizado en Medellín en agosto pasado, consolidando el compromiso de ambas organizaciones para transformar el panorama filantrópico en la región.

¿Qué es la Fundación She Is?

La Fundación She Is, creada en 2016 por Nadia Sánchez, tiene como misión empoderar a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad mediante la educación en ciencia y tecnología, así como el fomento del emprendimiento. Con este nuevo acuerdo, la fundación reafirma su liderazgo en la promoción de oportunidades equitativas para el desarrollo de las futuras generaciones en Latinoamérica.