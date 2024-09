“No llevamos niñas a la Nasa, las llevamos a la universidad”: Fundación She is

El Laboratorio CREA de la Universidad de los Andes fue el escenario de una emotiva despedida para 24 niñas seleccionadas que viajarán a Houston para capacitarse en ciencias y tecnología. Este grupo forma parte de la misión Ella Es Astronauta , un innovador programa impulsado por la Fundación She Is en colaboración con SLB, una de las compañías energéticas más grandes del mundo.

El objetivo de esta iniciativa es empoderar a niñas y adolescentes de zonas remotas de Colombia, Perú y Ecuador, brindándoles las herramientas necesarias para que, a través del conocimiento y la ciencia, puedan generar un impacto positivo en sus comunidades.

Un programa pionero en Latinoamérica

Por primera vez, SLB patrocina de manera exclusiva una misión del programa Ella Es Astronauta , el cual está dirigido a niñas y adolescentes de entre 11 y 16 años aceptadas en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). En esta edición, 11 participantes son colombianas, provenientes de departamentos como Arauca, Casanare, La Guajira y Meta; 11 hijo de Ecuador, de regiones como Orellana y Pastaza; y dos niñas representan a Perú.

Las seleccionadas tendrán la oportunidad de visitar el Space Center Houston de la NASA y el Centro de Tecnologías de SLB en Houston, donde conocerán de cerca tecnologías avanzadas de la industria energética y explorarán el mundo de la ciencia y la exploración espacial. Al concluir el programa, los jóvenes deberán desarrollar un proyecto que aborde problemáticas de sus comunidades, aplicando el conocimiento adquirido durante su capacitación.

Publicidad

Impacto social y comunitario

Este proyecto no solo busca inspirar a las niñas a seguir carreras en ciencias y tecnología, sino también transformar sus entornos.

Estamos invirtiendo en el futuro de estas niñas, de sus comunidades y del mundo. Nuestro objetivo es que se conviertan en líderes capaces de usar el conocimiento para transformar sus entornos afirmó Efrén Villegas Gómez, Country Manager de SLB.

Leidy Martínez, directora del programa Ella Es Astronauta , también destacó la importancia de fomentar la confianza en estos jóvenes, para que se conviertan en figuras representativas en sus comunidades y ejemplos a seguir. "Queremos que estas niñas inspiren a futuras generaciones y demuestren que, con apoyo, cualquier sueño es posible", comentó.

Fundación She Is lleva niñas a la Universidad. Foto: Blu Radio.

Publicidad

Un modelo para el cambio social

La alianza entre SLB y la Fundación She Is evidencia cómo el sector energético puede impulsar un cambio social significativo, no solo en la vida de las participantes, sino en sus comunidades. A través del conocimiento, la ciencia y el liderazgo, estas niñas y adolescentes serán agentes de cambio en la construcción de un futuro mejor para sus regiones.

Este programa es un ejemplo de cómo las empresas pueden liderar proyectos que trasciendan su ámbito y generen un impacto profundo en la sociedad. La misión Ella Es Astronauta marca un hito en la región y es un llamado a más compañías para que apoyen iniciativas que promuevan la educación y el empoderamiento de las niñas.