Corte ordena a ICETEX pagar subsidios prometidos pese a falta de presupuesto

La Corte Constitucional emitió un fallo en el que protege los derechos de estudiantes beneficiarios de créditos educativos del ICETEX a quienes, pese a habérseles reconocido el subsidio de sostenimiento, posteriormente se les negó el desembolso del beneficio.

En su decisión, el alto tribunal dejó claro que el ICETEX no puede desconocer apoyos previamente otorgados mediante interpretaciones posteriores de las normas ni trasladar a los estudiantes las consecuencias de problemas internos de planeación, programación o ejecución de sus recursos.

Corte Constitucional protege la confianza de los beneficiarios del ICETEX

La sentencia señala que la entidad debe cumplir con el pago de los subsidios de sostenimiento que ya habían sido reconocidos a los estudiantes, al considerar que estos generaron una expectativa legítima sobre la continuidad del beneficio.

Según la Corte, el actuar del ICETEX debe estar guiado por los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, especialmente cuando se trata de programas que buscan garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior.



En ese sentido, el fallo advierte que la entidad no puede modificar de manera sorpresiva las condiciones bajo las cuales fueron aprobados los beneficios ni dejar sin efecto apoyos previamente concedidos.

"La Sala también recordó que el ICETEX debe actuar con buena fe, certeza y previsibilidad, sin defraudar las expectativas legítimas que genera con sus propios actos. En materia de beneficios asociados a créditos educativos, estos principios se desconocen cuando se revocan, suspenden o incumplen apoyos previamente reconocidos o ejecutados con fundamento genérico en restricciones presupuestales, errores o cambios no previsibles", indicó la Corte en la sentencia.

La falta de recursos no justifica suspender los subsidios

Uno de los puntos centrales del fallo es que la Corte descartó que la insuficiencia presupuestal pudiera utilizarse como argumento para dejar de pagar los subsidios de sostenimiento ya aprobados.

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De acuerdo con la información analizada por el tribunal, los recursos destinados a la renovación de esos beneficios sí habían sido solicitados y transferidos a la entidad, por lo que la ausencia de los desembolsos respondió a problemas de gestión administrativa y no a una verdadera falta de financiación.

En consecuencia, la Corte concluyó que las deficiencias en la planeación o ejecución presupuestal del ICETEX no pueden afectar a los estudiantes que confiaron en las condiciones inicialmente ofrecidas para acceder y permanecer en sus programas académicos.