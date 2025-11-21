Icetex lanza convocatoria de créditos para estudiantes que ingresan en 2026

El Icetex anunció en Bucaramanga la apertura de su convocatoria de créditos educativos para el primer semestre de 2026, un programa que incluye opciones de financiación para pregrado, posgrado en el país y en el exterior, así como para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), diplomados, certificaciones y estudios de idiomas.

Según explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, a partir del 24 de noviembre comenzará la inscripción escalonada a las diferentes líneas de crédito, que buscan facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.

“Llegamos con una nueva convocatoria para que miles de estudiantes accedan, permanezcan y se gradúen. Lo primero es estudiar”, afirmó.

La convocatoria 2026-1 contempla la entrega de 6.000 nuevos créditos, más los cupos adicionales que se generen a través del modelo de financiación diferida Alianza + Futuro, que ofrece tasas preferenciales.



“Entre las modalidades disponibles se encuentran líneas a mediano y corto plazo para pregrado, sostenimiento en instituciones públicas, créditos para posgrado dentro y fuera del país, y financiación para programas técnicos laborales, diplomados y bilingüismo”, explicó Urquijo.

El Icetex también habilitó el calendario de renovaciones para más de 100.000 estudiantes que actualmente cuentan con crédito y continúan su formación. Estos beneficiarios podrán realizar su actualización de datos y renovación hasta el 6 de marzo de 2026.

Urquijo reiteró que todos los trámites deben realizarse directamente en la plataforma del Icetex, sin intermediarios y sin costo. La aprobación de los créditos estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la disponibilidad presupuestal.

"La invitación es para que estos estudiantes ingresen desde ya a www.icetex.gov.co, y con plazo hasta el 6 de marzo de 2026, y realicen el proceso de actualización de datos y renovación de su crédito educativo para que puedan recibir el apoyo económco del Icetex para cubrir los costos por concepto de matrícula", indicó el presidente del Icetex Álvaro Urquijo.