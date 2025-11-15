Endeudados se quitan problema de encima: así puede tener crédito aunque esté reportado

Para muchos colombianos, estar reportado termina siendo un problema a la hora de acceder a servicios financieros como tarjetas de crédito, créditos o leasing. Aunque los bancos tradicionales suelen ser estrictos en estos casos, existen alternativas que permiten reconstruir un perfil financiero.

En Colombia, entidades como Datacrédito registran tanto los comportamientos positivos como los morosos. Un reporte negativo —como una mora o el incumplimiento de obligaciones— suele reducir la probabilidad de que se apruebe una tarjeta de crédito con condiciones normales.

Además, es usual que los bancos tengan en cuenta requisitos como la capacidad de pago demostrada y un historial limpio. Sin embargo, la economía en el país en ocasiones dificulta cumplir con las cuotas mensuales de los créditos. Aun así, para muchos existe una solución.



Opciones de tarjeta de crédito para personas reportadas

Si bien el proceso es más complejo, no es imposible que una persona reportada obtenga una tarjeta de crédito. Lo que sí ocurre es que el cupo suele ser bajo, las tasas más altas y las condiciones más exigentes. En general, existen tres vías que permiten recuperar o mantener el acceso al crédito:



Tarjeta amparada: Un titular con buen historial cede parte de su cupo a una persona reportada. El riesgo lo asume el titular y la tarjeta puede bloquearse ante un mal uso.

Tarjeta de prepago o e-card: Funciona como una tarjeta débito recargable. No requiere historial positivo y limita el gasto al monto depositado, evitando caer en mora.

Tarjeta garantizada o con garantía: Diseñada para quienes tienen un historial deteriorado. El usuario realiza un depósito que respalda el cupo y, si paga de manera adecuada, mejora su perfil.

También existen cooperativas y fintech que manejan modelos alternativos de evaluación y ofrecen productos para personas reportadas, basándose en criterios distintos a los de los bancos tradicionales.

Así puede salir de deudas rápido Foto: ImageFX

¿Cuánto dura un reporte negativo en Datacrédito?

Si la mora fue inferior a dos años, el reporte debe permanecer por el doble del tiempo que duró la mora una vez pagada. Si la mora supera los dos años, el reporte podrá mantenerse por un máximo de cuatro años contados desde el pago. Conocer estos plazos permite planificar el camino hacia la normalización de la vida crediticia y recuperar el acceso a productos financieros.



Estrategias para superar un reporte negativo y reconstruir crédito

Un reporte negativo en las centrales de riesgo exige una estrategia metódica. El primer paso es solucionar la causa del reporte, ya sea pagando la deuda pendiente o negociando una reestructuración. Al mismo tiempo, es útil obtener productos financieros de bajo riesgo, como tarjetas amparadas, prepago o garantizadas, que permitan demostrar buena capacidad de pago.

El manejo debe ser disciplinado: pagar antes de la fecha límite y mantener un uso moderado del cupo. También es importante evitar la sobreexposición crediticia, absteniéndose de solicitar múltiples productos al mismo tiempo, pues las consultas frecuentes afectan el puntaje.

Con un uso responsable y constante, es posible migrar posteriormente a productos de crédito estándar y consolidar un perfil financiero positivo.