Icetex lanza convocatoria de 6.000 nuevos créditos educativos para primer semestre de 2026

El Icetex anunció la apertura de la convocatoria de créditos educativos para el primer semestre de 2026, un proceso que iniciará de forma escalonada a partir del 24 de noviembre y que contempla una amplia oferta de financiación para estudios de pregrado, posgrado en el país y el exterior, así como programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), educación continuada, diplomados y cursos de idiomas.

Durante la presentación realizada en Bucaramanga, el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, destacó que esta convocatoria busca fortalecer el acceso, la permanencia y la culminación de estudios superiores bajo el principio de que “lo primero sea estudiar”.

El programa 2026-1 otorgará 6.000 nuevos créditos, además de los que resulten de la estrategia Alianza + Futuro, un modelo de financiación diferida en convenio con Instituciones de Educación Superior que permite acceder a tasas de interés preferenciales durante la etapa académica y la amortización.

Esta oferta se suma al inicio del calendario de renovaciones, con el cual el Icetex garantiza la continuidad de más de 100.000 estudiantes que actualmente cuentan con crédito activo en universidades públicas y privadas del país.



ICETEX abre renovación de créditos educativos para 120.000 estudiantes Foto: Unsplash / Icetex

Entre las novedades de la convocatoria se encuentran las líneas de crédito para programas técnicos laborales y ETDH, que financian hasta dos salarios mínimos desde el primer semestre y buscan mejorar la empleabilidad de los jóvenes. También se habilitó financiación para diplomados, certificaciones y programas de bilingüismo, dirigida a estudiantes de pregrado que ya hayan aprobado cinco semestres.

Estas alternativas contemplan esquemas de pago mixtos, con porcentajes de reembolso durante los estudios y saldos cancelados tras la graduación.

Para los posgrados, la convocatoria ofrece condiciones diferenciadas. En Colombia, los estudiantes de maestrías y especializaciones pagarán el 40 % del crédito durante su formación, mientras que quienes cursen especializaciones en Medicina cubrirán solo el 20 %, pagando el resto al finalizar.

Para estudios en el exterior, el ICETEX financiará hasta 25.000 dólares para matrícula y 12.500 dólares para sostenimiento, reembolsables únicamente después de culminar el programa académico.

La entidad insistió en que todos los trámites deben realizarse directamente a través de su página web, sin intermediarios y sin ningún costo, e invitó a reportar casos de terceros que pidan dinero o documentos para gestionar cupos de crédito.