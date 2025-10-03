En vivo
Icetex se pronuncia frente a denuncia por presunto contrato directo para desarrollo de app

Icetex se pronuncia frente a denuncia por presunto contrato directo para desarrollo de app

La entidad informó que está en etapa precontractual de varios proyectos tecnológicos y reiteró su disposición a colaborar con los entes de control, tras cuestionamientos recientes sobre presuntos contratos.

Icetex
Icetex
Foto: Icetex
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

El Icetex informó que actualmente adelanta la etapa precontractual de varios procesos enfocados en la transformación tecnológica de la entidad.

Según explicó, estas acciones buscan mejorar los trámites y el acceso a servicios financieros, educativos y de acompañamiento institucional para sus 885.255 beneficiarios activos y para la ciudadanía interesada en sus programas.

La entidad señaló que los procesos responden a la necesidad de superar la obsolescencia tecnológica que ha limitado la capacidad operativa y la eficiencia en la atención. Además, precisó que se realizan conforme a su Manual de Contratación y que desde junio de 2025 se adelantan auditorías contractuales y tecnológicas de control para garantizar transparencia y mitigar riesgos.

Cabe recordar, en días pasados la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, denunció que el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, buscaría entregar un contrato directo por 18.000 millones de pesos para el desarrollo de una aplicación móvil.

321972_BLU Radio. Icetex // Foto: portal.icetex.gov.co
BLU Radio. Icetex // Foto: portal.icetex.gov.co

Según la congresista, el valor real de dicho desarrollo sería de 600 millones de pesos y cuestionó que “Icetex ni siquiera abrió una invitación pública para recibir propuestas de empresas y oferentes”.

El Icetex también indicó que la actualización de sus procesos requiere nuevas competencias en su equipo humano y que durante este año ha priorizado la eficiencia en el uso de recursos para reorientarlos en beneficio de los usuarios. Reiteró que todas las propuestas para mejorar el funcionamiento de la entidad son bienvenidas siempre que tengan viabilidad técnica y financiera.

Finalmente, manifestó su respeto por las autoridades y entes de control, expresando su disposición para entregar la información que sea requerida por los canales correspondientes.

