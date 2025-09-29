Gobierno gira $230.000 millones al Icetex para subsidios y condonaciones en 2025-2

El Gobierno Nacional anunció la entrega de 230.529.000 de pesos al Icetex para el segundo semestre académico de 2025, recursos que hacen parte de los 495.188.000 asignados a la entidad para cubrir apoyos y beneficios durante el año.

La inversión busca garantizar la permanencia de miles de estudiantes en la educación superior mediante subsidios de sostenimiento, condonaciones parciales de créditos priorizados por nivel de vulnerabilidad y condonaciones totales a quienes obtuvieron los mejores resultados en la prueba Saber Pro.

Según el Ministerio de Educación, el desembolso permitirá beneficiar a 46.240 jóvenes que renovaron su crédito educativo y cumplen con los criterios de focalización establecidos.

Del total girado, 117.050.000 se destinarán al subsidio de sostenimiento en 2025-2, 67.448.000 cubrirán condonaciones parciales de entre el 25 % y el 50 % a estudiantes en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, y 17.670.000 respaldarán la condonación total de créditos a los mejores puntajes de la prueba Saber Pro. Adicionalmente, 28.361.000 de pesos se orientarán a cubrir compromisos previos relacionados con subsidios a la tasa del semestre 2025-1.



El Icetex explicó que actualmente avanza en el proceso de giros a los estudiantes focalizados, mediante la validación de la información bancaria de los beneficiarios, con el fin de asegurar que los desembolsos se realicen de manera oportuna. La entidad destacó que estos apoyos no solo representan un alivio económico para las familias, sino que también fortalecen la permanencia académica y la culminación de los programas de educación superior.